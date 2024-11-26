Италия видит в ордере МУС на арест Нетаньяху сомнения юридического характера
20:25 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызывает сомнения юридического характера. Он отметил по завершении встречи глав МИД Группы семи, что израильский премьер не поедет в страны, где может быть арестован.
«Мы будем уважать право, но надо изучить юридические условия этого права, распространяются ли [подобные решения] на глав стран, которые не подчиняются МУС. Есть много сомнений в отношении юридической стороны», — сказал Таяни.
«Зависит от того, кто признает МУС. Нетаньяху не поедет туда, где может быть арестован. И как можно арестовать главу правительства? Нужны соответствующие запросы в страну, где решает судья», — рассуждал итальянский министр.
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