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Под Великой Новоселкой уничтожены две группы пехоты ВСУ

10:00 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огнеметные расчеты штурмового подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» уничтожили две группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Великой Новоселкой, рассказал ТАСС замкомандира огнеметного взвода с позывным Алигатор.

«Командир взвода подкорректировал нас в лесопосадке, и расчет уничтожил из огнемета группу пехоты противника», — сказал собеседник агентства.

Еще одна группа была уничтожена спустя несколько часов. «Мы продвинулись дальше и обнаружили еще группу. Снова командир подкорректировал огонь, и мы ударом на десять часов уничтожили группу», — добавил замкомандира.

Он уточнил, что расчет работает с реактивными пехотными огнеметами увеличенной дальности.

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