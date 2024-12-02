Дом зимнего плавания открылся в парке "Серебряный бор"

14:28

В Москве в Серебряном бору для «моржей» - любителей зимнего купания - создано новое безопасное комфортное место. По словам директора памятника природы «Серебряный бор» Александра Козловцева, практика зимнего плавания или моржевания в этом месте сохраняется уже около 65 лет.

«Та локация, которая существовала ранее, не подходит по всем параметрам – начиная от норм пожарной безопасности и заканчивая коммуникациями, - констатировал Козловцев. - Что касается нового домика, то это, безусловно, изюминка Серебряного бора. Во-первых, при строительстве нового домика зимнего закаливания мы полностью исключили уничтожение зеленой растительности. Во-вторых, мы произвели замеры дна и течения. И, конечно, после проведенных работ именно эта локация идеально подходит для моржевания».

По словам гендиректора государственного бюджетного учреждения «Мосприрода» Юлии Адигамовой, новый домик для зимнего плавания в Серебряном бору отвечает всем стандартам качества и безопасности. Он построен из стального профиля и отделан 3D-панелями. «В домике проведено элекстричество и сделана грамотная планировка: внутри есть раздевалки и место для отдыха, в котором можно собраться и провести время в компании, - говорит Адигамова. - Предыдущий домик, к сожалению, не отвечал требованиям противопожарной безопасности. Новый домик – это комфортное и безопасное место для такого вида спорта как зимнее моржевание».