Рождаемость в ЕС упала до рекордно низких 3,65 млн детей в год — Евростат
10:20 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число детей, рожденных в странах Евросоюза в 2023 году, составило 3 млн 655 тыс, свидетельствуют данные европейской статистической службы Евростат. Этот показатель стал самым низким с начала сбора соответствующих данных в 1961 году, отмечает британская газета Financial Times (FT).
По ее информации, ранее прогнозировалось, что рождаемость в ЕС в 2023 году будет на уровне 4 млн детей. Однако этот показатель оказался ниже, упав на 5,5% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим годовым падением за всю историю наблюдений. Отмечается, что пиковые значения рождаемости в странах Евросоюза фиксировались в 1960-х годах, когда рождались около 7 млн детей в год. Газета подчеркивает, что низкая рождаемость в Европе увеличит нагрузку на государственный бюджет, поскольку численность трудоспособного населения сокращается, а расходы на здравоохранение и пенсионное обеспечение растут.
По данным Евростата, тенденция к уменьшению числа детей наиболее ярко проявляется в странах Балтии, в Греции, Испании, Италии, Польше и Финляндии, где за последнее десятилетие число рождений сократилось по меньшей мере на четверть.
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