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Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над регионами России

09:00 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Рязанской области, один — над территорией Астраханской области и пять — над территорией Краснодарского края», — сообщили в российском военном ведомстве.

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