Минпромторг РФ предлагает разрешить допуск к ряду тяжелых производств лицам с 16 лет
10:00 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг России предлагает внести изменения в постановление правительства с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних, разрешив допуск к ряду таких производств лицам с 16 лет. Об этом говорится в списке ответов ведомства депутатам Госдумы РФ на вопросы к правчасу по теме повышения роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Постановлением правительства РФ утвержден перечень тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. При этом указанный перечень не предполагает снижение возраста специалистов на рынке в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, а также проведенную за последние 20 лет модернизацию рабочих мест на предприятиях», — говорится в документе.
«Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ, дополнив ее положением о том, что работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе 18 лет, но не моложе 16 лет на работах, включенных в перечень, при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ», — добавили в министерстве.
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