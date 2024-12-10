Зимбабве надеется с помощью России построить свой космодром

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зимбабве рассчитывает при содействии России создать собственную ракету-носитель и отправить своего космонавта на орбиту. Об этом рассказал в интервью корреспонденту ТАСС генеральный директор Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве (ЗИНГСА) Паинос Гвеме.

«Мы рассчитываем, что при содействии российских коллег в течение ближайших 10 лет сможем запустить собственную ракету в космос, — отметил он. — Надеемся, что наша первая ракета будет запущена с нашего собственного космодрома. Мы уже начали прорабатывать планы, подбираем место, природные условия которого лучше всего подходили бы для создания пускового комплекса. Также думаем о запуске первого зимбабвийского космонавта и приступили к переговорам с Роскосмосом. На первом этапе речь идет о подключении к российской системе подготовки космонавтов».