РФ помнит о недружественных шагах США во время прошлого срока Трампа — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает правильной постановку вопроса о больших надеждах на скорейшее мирное урегулирование по Украине после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

«Вряд ли так можно и нужно ставить вопрос», — сказал представитель Кремля журналистам, говоря о появлении больших надежд на урегулирование на Украине после инаугурации Трампа. «Мы имеем богатый опыт взаимоотношений с администрациями США под разными президентами, в том числе имеем опыт взаимоотношений с администрацией Трампа в его первый срок», — констатировал Песков. «За время президентства Трампа свыше 50 раз вводились санкции против РФ, было очень много недружественных проявлений по отношению к нашей стране», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.

«Этого нельзя забывать, поэтому не нужно забегать вперед, нужно дождаться конкретных шагов, которые будут предприниматься после инаугурации», — считает представитель Кремля.