Родителей подростка, напавшего с ножом на школьников в Краснодаре, выдворят из России

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновными в нарушении режима пребывания в России граждан Армении — родителей подростка, который проходит фигурантом дела о причинении ножевых ранений школьникам в Краснодаре, и назначил им административное наказание в виде штрафа и принудительного выдворения из страны. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

″Суд рассмотрел материалы о нарушении режима пребывания на территории РФ в отношении родителей подростка, причинившего ножевые ранения сверстнику в школе Краснодара. Изучив материалы дела, суд постановил признать обоих виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2 000 рублей с административным принудительным выдворением за пределы РФ, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, до фактического исполнения решения суда″, — говорится в сообщении.