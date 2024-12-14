ЕК может выдать разрешение пограничниками стрелять в нелегалов, проникающих через границы с РФ и Белоруссией

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) вплотную подошла к разрешению пограничникам Польши и стран Прибалтики открывать огонь по нелегальным мигрантам, прибывающих в Европейский союз (ЕС) через границы с Россией и Белоруссией. Об этом ТАСС заявили в постоянном представительстве Белоруссии при ЕС, комментируя последнее постановление ЕК по миграции, которое, в частности, допускает «в исключительном порядке» применять к мигрантам на границе с РФ и Белоруссией «меры, нарушающие права человека».

11 декабря Еврокомиссия выделила Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Норвегии 170 млн евро для защиты внешних границ союза от угроз, исходящих якобы от России и Белоруссии. ЕК при этом обвинила Москву и Минск в использовании мигрантов для «враждебных действий».

«Если Еврокомиссия сделает еще один шаг в выбранном направлении, то мы уже приблизимся к лицензии на открытие огня по мигрантам, которые имеют российские визы. Это и есть квинтэссенция „эффективности“ принимаемых ЕС мер в данной сфере. Кроме того, это, естественно, хорошая возможность для ряда стран освоить вполне комфортные бюджеты на защиту от пары тысяч несчастных людей, которые так „угрожают“ Евросоюзу», — отметили в белорусской миссии.