Главы МИД стран ЕС хотят выделить на оружие для Украины 6 млрд евро — Сийярто
13:20 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры Евросоюза вместо того, чтобы подумать о рождественском перемирии, планируют рассмотреть вопрос о выделении на поставки вооружений Украине 6 млрд евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на заседание с коллегами в Брюсселе.
«Судя по предложениям, включенным в повестку дня, большинство все еще не видит новой реальности. Атмосферу войны не может развеять даже приближение Рождества. Несмотря на возможность рождественского перемирия и массового обмена пленными [между Россией и Украиной], сегодня они хотят высвободить более 6 млрд евро на расходы по поставкам оружия и подталкивают украинцев к отправке 18-летних парней на фронт», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.
Сийярто также посетовал, что на заседании в Брюсселе будет рассматриваться вопрос о введении санкций против ряда грузинских госслужащих только потому, что «народ Грузии осмелился выбрать себе суверенное правительство».
«Сегодня будет большая схватка, но мы не отступим от позиции сторонников мира: нам нужно не новое оружие, а прекращение огня на Украине!» — заключил министр.
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