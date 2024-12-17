Подозрения Великобритании по поводу китайского шпионажа смехотворны — МИД КНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайское внешнеполитическое ведомство считает смехотворными подозрения властей Великобритании касательно шпионажа со стороны КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«Обвинения [со стороны Великобритании] в адрес так называемых китайских шпионов просто смехотворны», — подчеркнул он на брифинге, отвечая западному журналисту, который попросил прокомментировать соответствующие опасения британского правительства.

Ранее газета The Daily Telegraph написала, что принц Эндрю, младший брат британского короля Карла III, мог получать деньги от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая. Подозреваемый действительно взаимодействовал с неким гражданином КНР по теме инвестиций и деловым проектам, однако отрицает какие-либо «контакты, которые бы носили деликатный характер».