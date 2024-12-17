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Мурашко поблагодарил Госдуму за принятие поправки о декриминализации оказания медпомощи

18:40 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил депутатов Госдумы за принятие поправки, по которой действие статьи Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на случаи оказания медицинской помощи медиками.

«Считаем, что это важное решение», — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Изменения вносятся в статью 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас наказание по ней в случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, составляет до 10 лет лишения свободы.

Принятая поправка дополняет статью примечанием, по которому ее действие не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи. Депутаты приняли поправки единогласно во втором и третьем чтениях.

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