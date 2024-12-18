Гиперзвуковые ракетные технологии КНР значительно продвинулись вперед за последние 20 лет – Пентагон

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай создал «лидирующий в мире» арсенал гиперзвуковых вооружений. Такой вывод содержится в очередном ежегодном докладе Министерства обороны США о военной мощи КНР. Данный документ был передан на рассмотрение Конгресса США.

«КНР обладает лидирующим в мире арсеналом гиперзвуковых ракет, продвинула разработку как обычных, так и ядерных ракетных технологий за последние 20 лет», — утверждается в отчете.

По свидетельству его авторов, «гиперзвуковые ракетные технологии КНР значительно продвинулись вперед за последние 20 лет». «Многие ракетные программы КНР сопоставимы с другими мировыми аналогами от производителей высшего уровня», — считают специалисты американского военного ведомства.