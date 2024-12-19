Участникам программы долгосрочных сбережений предложили вклад со ставкой до 29%
10:45 19.12.2024
Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут копить на будущее с поддержкой государства и налоговыми льготами, а также перевести в нее средства накопительной пенсии. Вступить в программу можно, например, через СберНПФ. Теперь при пополнении ПДС в СберНПФ можно открыть вклад в отделении Сбера с доходностью до 29% годовых.
Те, кто делает долгосрочные сбережения в СберНПФ, смогут заработать на вкладе «Забота о будущем». На 3 месяца можно зафиксировать доходность 29% годовых, на полгода или год – 25%. Для этого достаточно с 19 декабря пополнить ПДС-счет на сумму от 50 тыс. руб. Если программы еще нет, в нее можно вступить.
Чтобы сработала повышенная ставка, пополнить ПДС в СберНПФ и вклад «Забота о будущем» нужно на одну и ту же сумму. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 тыс. руб. Ставка снизится, если человек досрочно закроет вклад или расторгнет договор ПДС. Оформить вклад можно в отделении Сбера.
«С начала года россияне проявляют большой интерес к программе долгосрочных сбережений. Люди уже открыли свыше 1,7 млн таких счетов, воспользовавшись сервисами СберНПФ. Программа позволяет получить до 360 тыс. руб. софинансирования от государства и до 900 тыс. руб. возврата налогов по ставке 15% за время участия в ней, а также «разморозить» средства накопительной пенсии. Такие льготы позволят быстрее прийти к своим долгосрочным финансовым целям, – рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. – А для краткосрочных мы предложили привычные вклады. Наши клиенты при пополнении ПДС теперь могут открыть вклад с доходностью до 29% годовых».
Программу долгосрочных сбережений (ПДС) запустили в 2024 году. Для вступления нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. В случае со СберНПФ подключить ПДС можно в отделении Сбера, мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ.
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