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РФ есть куда расселять людей, за Уралом проживает всего 12 млн человек — Путин

16:01 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия — самая большая страна, но за Уралом живет всего 12 млн человек, «есть куда расселять людей» в случае глобальной катастрофы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Мы самая большая страна по территории в мире. Но за уральским хребтом у нас проживает 12 миллионов человек. Это что такое? Нам есть куда расселять людей», — сказал глава государства в ответ на вопрос одного из эксцентричных журналистов о том, что некоторые страны могут уйти под воду, поэтому многие люди начнут проситься в Россию.

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