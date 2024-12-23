Зеленский полностью исключил возможность транзита газа через Украину — премьер Словакии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам саммита Евросоюза.

«Он [Зеленский] абсолютно это исключил и выступил с предложениями, которые мне кажутся абсурдными. Это, например, что он будет согласен с этим [продолжением транзита], только если мы не будем платить [поставщикам газа] до конца войны. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» — сказал Фицо.