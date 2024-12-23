0
0
1758
НОВОСТИ

Венгрия начала мирную миссию по Украине самостоятельно, в ЕС нет единства мнений — Орбан

17:30 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия предприняла миротворческую миссию по урегулированию конфликта на Украине во время своего председательства в Совете ЕС, но действовала не от имени всего Евросоюза, а самостоятельно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что в ЕС существуют «глубокие расхождения во мнениях относительно того, какой должна быть стратегия Европы в российско-украинской войне», и поэтому Будапешт не мог представлять по этому вопросу все государства сообщества в период своего председательства во второй половине уходящего года. По словам Орбана, у него были «просто связаны руки», и поэтому «венгерские мирные инициативы были отделены от председательства» в Совете ЕС.

Тем не менее, глава правительства считает, что Венгрия имела полное право на выдвижение таких инициатив и действовала правильно, добиваясь прекращения военного конфликта в соседней стране. Последнее из венгерских предложений, адресованных Москве и Киеву, заключается в прекращении огня и масштабном обмене пленными между Россией и Украиной в период Рождества. Москва согласилась рассмотреть эту идею, а Украина отвергла. Будапешт заявил, что его предложение по-прежнему остается в силе и до православного Рождества, которое отмечается 7 января, еще есть время.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:38 22.12.2024
При поддержке Сбера построен новый аэровокзал в Магадане
0
598
19:35 22.12.2024
Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо
0
687
19:03 22.12.2024
МИД Турции: Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть отменены
0
627
18:45 22.12.2024
Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот начал думать о переговорах - СМИ
0
683
15:10 22.12.2024
В ближайшие шесть лет в РФ будет реконструировано 75 аэропортов - Путин
0
914
13:10 22.12.2024
Агентство по ядерной безопасности США отчиталось о производстве можернизорованных ядерных авиабомб
0
1178
12:50 22.12.2024
Силуанов пояснил, почему возникли проблемы с выдачей семейной ипотеки
0
1066
11:10 22.12.2024
Европа может лишиться поставок газа из Катара из-за нового закона ЕС
0
1399
10:30 22.12.2024
Путин: Наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны…
0
1410
10:08 22.12.2024
Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги
0
2401

Возврат к списку