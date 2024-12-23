Венгрия начала мирную миссию по Украине самостоятельно, в ЕС нет единства мнений — Орбан
17:30 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия предприняла миротворческую миссию по урегулированию конфликта на Украине во время своего председательства в Совете ЕС, но действовала не от имени всего Евросоюза, а самостоятельно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на пресс-конференции по итогам года.
Он отметил, что в ЕС существуют «глубокие расхождения во мнениях относительно того, какой должна быть стратегия Европы в российско-украинской войне», и поэтому Будапешт не мог представлять по этому вопросу все государства сообщества в период своего председательства во второй половине уходящего года. По словам Орбана, у него были «просто связаны руки», и поэтому «венгерские мирные инициативы были отделены от председательства» в Совете ЕС.
Тем не менее, глава правительства считает, что Венгрия имела полное право на выдвижение таких инициатив и действовала правильно, добиваясь прекращения военного конфликта в соседней стране. Последнее из венгерских предложений, адресованных Москве и Киеву, заключается в прекращении огня и масштабном обмене пленными между Россией и Украиной в период Рождества. Москва согласилась рассмотреть эту идею, а Украина отвергла. Будапешт заявил, что его предложение по-прежнему остается в силе и до православного Рождества, которое отмечается 7 января, еще есть время.
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