0
0
17
НОВОСТИ

Демократы ждут ухода Байдена с поста - СМИ

13:25 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители американской Демократической партии разочарованы последними месяцами президентского срока Джо Байдена и ждут его ухода с поста, хотя и не выражают радости в связи с избранием республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источники.

«Имеет место очень сильное разочарование тем, как заканчивается этот президентский срок. На данном этапе это уже напоминает отставку, — заявил изданию один из лоббистов Демпартии. — Никто из демократов не ждет с нетерпением президентства Дональда Трампа, но все готовы к концу президентского срока Байдена». Ряд демократов отметили, что не обеспокоены ажиотажем вокруг фигуры республиканца в последние месяцы, поскольку, по их мнению, «он не ведет себя неподобающе и выглядит более уравновешенным, чем восемь лет назад».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:35 26.12.2024
В Анапу для контроля работ по ликвидации выброса мазута прибыл глава МЧС
0
20
12:10 26.12.2024
К ликвидации последствий ЧП привлекли все города и районы Кубани
0
214
11:50 26.12.2024
Семьям погибших и пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области выделят материальную помощь
0
218
11:30 26.12.2024
МО КНР заявляет, что проект оборонного бюджета США угроза стабильности во всем мире
0
257
10:25 26.12.2024
В 2024 году у россиян снизился индекс тревожности
0
328
10:15 26.12.2024
Из-за блокировки в РФ YouTube может потерять более 20 млрд руб.
0
362
09:45 26.12.2024
В результате удара Израиля по центру Газы поглибли пять палестинских журналистов - СМИ
0
398
09:35 26.12.2024
Ракетные удары ВСУ нанесли ушерб социальным объектом города Рыльска - волонтер
0
429
09:25 26.12.2024
Последствия ЧП с танкерами в Черном море угрожает популяции крабов - эксперт
0
393
19:45 25.12.2024
Появились данные о погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане гражданах РФ
0
1179

Возврат к списку