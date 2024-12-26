Демократы ждут ухода Байдена с поста - СМИ

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители американской Демократической партии разочарованы последними месяцами президентского срока Джо Байдена и ждут его ухода с поста, хотя и не выражают радости в связи с избранием республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источники.



«Имеет место очень сильное разочарование тем, как заканчивается этот президентский срок. На данном этапе это уже напоминает отставку, — заявил изданию один из лоббистов Демпартии. — Никто из демократов не ждет с нетерпением президентства Дональда Трампа, но все готовы к концу президентского срока Байдена». Ряд демократов отметили, что не обеспокоены ажиотажем вокруг фигуры республиканца в последние месяцы, поскольку, по их мнению, «он не ведет себя неподобающе и выглядит более уравновешенным, чем восемь лет назад».





