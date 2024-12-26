Демократы ждут ухода Байдена с поста - СМИ
13:25 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Имеет место очень сильное разочарование тем, как заканчивается этот президентский срок. На данном этапе это уже напоминает отставку, — заявил изданию один из лоббистов Демпартии. — Никто из демократов не ждет с нетерпением президентства Дональда Трампа, но все готовы к концу президентского срока Байдена». Ряд демократов отметили, что не обеспокоены ажиотажем вокруг фигуры республиканца в последние месяцы, поскольку, по их мнению, «он не ведет себя неподобающе и выглядит более уравновешенным, чем восемь лет назад».
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