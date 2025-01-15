Стали известны некоторые подробности соглашения о прекращении огня в Газе

22:30 Источник: Интерфакс, ТАСС

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии, которое вступит в силу 19 января, сообщил в среду премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Обе стороны конфликта достигли соглашения, все меры были согласованы сегодня вечером. Теперь израильские власти примут внутренние меры, после чего соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января", - заявил он во время выступления, которое транслирует телеканал "Аль-Джазира".

По его словам, первая фаза соглашения продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и перейдут к границам анклава. ХАМАС в свою очередь освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определенное число палестинских заключенных.

Покинувшие дома жители сектора Газа смогут вернуться, а на всей территории анклава откроют доступ для гуманитарной помощи. Стороны договорятся о деталях второй и третьей фаз перемирия после того, как будут выполнены условия, входящие в первую фазу, - пишет "Интерфакс"

Возвращение перемещенных лиц в свои дома на севере сектора Газа начнется на седьмой день с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в анклаве. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath со ссылкой на текст соглашения.

Согласно документу, в первую очередь на север анклава будут возвращены лица, находящиеся в прибрежной зоне. На 22-й день с начала действия перемирия в свои дома, как ожидается, вернутся те, кто в настоящий момент находится в юго-восточной части Газы, - сообщает ТАСС