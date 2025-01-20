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НОВОСТИ

Россия в 2024 г. увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Ирана на 25%

13:05 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам 2024 года увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Ирана на 25% как в денежном, так и в физическом выражении, почти до 20 тыс. тонн на сумму $65 млн. Об этом ТАСС сообщили в Рыбном союзе на основе данных Европейской службы мониторинга рынка рыболовства и аквакультуры.

«Российский импорт рыбы и морепродуктов из Ирана в 2024 году вырос к 2023 году на 25% в весе и деньгах − почти до 20 тыс. тонн на сумму $65 млн. По сравнению с 2020 годом объем поставок увеличился в 10 раз (как в денежном, так и в натуральном выражении)», — говорится в сообщении.

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