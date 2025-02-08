Финансирование Брюсселем войны на Украине ведет к разграблению Европы — Орбан

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия выступает против финансирования Евросоюзом военного конфликта на Украине, поскольку убеждена, что это равносильно разграблению Европейского континента. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Мадриде на встрече лидеров правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».

Глава правительства считает, что в последние годы так называемая прогрессивная мировая элита «просто грабит Европу», а действия Брюсселя ведут «к падению европейской экономики». «Наши деньги направляются на безнадежную войну на Украине, а Европу захватили мигранты», — сказал Орбан, напомнив, что еще 10 лет назад предупреждал об опасности нелегальной миграции.

Венгрии не верили, но сейчас «пора искать новые теории заговора, потому что все старые подтвердились», пошутил премьер под смех зала. Он заверил, что его правительство намерено и дальше вести борьбу с текущей политикой Брюсселя, не допускать в страну нелегальных мигрантов и защищать традиционные морально-этические ценности. «Мы запретили в Венгрии трансгендерную пропаганду в школах, обязали все государственные ведомства защищать христианскую культуру и считаем, что женщина — мать, мужчина — отец», — отметил Орбан.

По его словам, за это «глобалистская элита ненавидит» Венгрию. «Брюссельские бюрократы, демократы в США и сеть [американского финансиста венгерского происхождения Джорджа] Сороса объявили на нас охоту», — отметил премьер. Тем не менее он рассчитывает, что принципы, которые отстаивает Венгрия, станут «мейнстримом мировой политики», а правоконсервативные партии окажутся у власти в странах Европы.

Глава венгерского правительства надеется, что этому будет способствовать возвращение на пост президента США республиканца Дональда Трампа.