В Москве работает избирательный участок для голосования граждан Абхазии

16:23

Граждане Абхазии принимают участие в выборах президента, даже находясь в Москве. Специально для них в российской столице открыт специальный экстерриториальный избирательный участок на ул. Шаболовка д. 36. Участок открылся в 8.00 и будет работать до 20.00.

«Вы знаете, сегодня в Абхазии проходит политическое событие, выборы президента, - отметил посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа, посетив избирательный участок в Москве. - На территории Российской Федерации открыты два участка для голосования - в городе Черкесске и в Москве. Мы сегодня находимся на московском участке избирательном. Сегодня все здесь проходит в штатном режиме. Люди радуются, встречаются. Наши горожане здесь, наши соотечественники, наши граждане. Все обсуждают будущую судьбу Абхазии. Во что мы все свято верим, и я абсолютно уверен, что будущее у нас будет хорошее вместе с Россией, в дружбе с Российской Федерацией».

Как уже сообщала «НГ», по словам председателя экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслана Кобахия, ожидается, что в российской столице проголосует больше 1000 граждан Абхазии.