Маск высмеял главу Мюнхенской конференции, который расплакался на закрытии мероприятия
13:05 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) американский предприниматель Илон Маск назвал жалким руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена.
«Серьезно, [он] жалкий», — написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя видео церемонии закрытия форума, где Хойсген не смог сдержать эмоции и пустил слезу, не закончив свою речь о расколе в трансатлантических отношениях.
16 февраля Хойсген заявил, что выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции говорит о том, что Европа и США больше не разделяют общих ценностей. Нынешний форум в Мюнхене, по словам его организатора, стал для Европы кошмарным сном.
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