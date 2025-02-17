Маск высмеял главу Мюнхенской конференции, который расплакался на закрытии мероприятия

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) американский предприниматель Илон Маск назвал жалким руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена.

«Серьезно, [он] жалкий», — написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя видео церемонии закрытия форума, где Хойсген не смог сдержать эмоции и пустил слезу, не закончив свою речь о расколе в трансатлантических отношениях.

16 февраля Хойсген заявил, что выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции говорит о том, что Европа и США больше не разделяют общих ценностей. Нынешний форум в Мюнхене, по словам его организатора, стал для Европы кошмарным сном.