Маск считает, что Германию необходимо «снова освободить»

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), написал в социальной сети X, что Германию необходимо «снова освободить».

Маск ответил на сообщение пользователя X, который задался вопросом, пришло ли время «снова освободить Германию». При этом сам пользователь таким образом прокомментировал другую публикацию с репортажем американской телевизионной программы 60 Minutes, в котором рассказывалось о рейдах полиции ФРГ в отношении граждан за онлайн-публикации расистского характера.

«Да, серьезно», — написал Маск под вопросом, пришло ли время снова освободить Германию.