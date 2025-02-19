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Генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента Болсонару в попытке госпереворота

09:32 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула в отношении бывшего президента Жаира Болсонару обвинения по делу о попытке государственного переворота, которая предполагала в том числе покушение на жизнь бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил портал G1.

Болсонару предъявлены обвинения в создании преступной группировки, попытке насильственным путем упразднить правовой демократический порядок и государственном перевороте. По версии генпрокуратуры, экс-глава государства знал о планах покушения на Лулу да Силву. «План был доведен до сведения президента республики [на тот момент Болсонару — прим. ТАСС], который его одобрил», — приводит издание выдержку из постановления генпрокуратуры.

В общей сложности обвинения по делу предъявлены 34 лицам. Теперь решение генпрокуратуры должен рассмотреть Верховный суд.

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