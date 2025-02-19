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НОВОСТИ

ВСУ перебросили под Константиновку бойцов элитного специального батальона «Птицы Мадьяра»

10:32 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ перебросило под Константиновку часть элитного специального батальона БПЛА «Птицы Мадьяра», сообщили ТАСС в российских силовых структурах. «Сейчас под Константиновкой работают операторы батальона Мадьяра. Часть батальона была переброшена некоторое время назад», — сообщили в силовых структурах РФ.

Там уточнили, что при помощи спецбата ВСУ пытаются удержать линию обороны на константиновском направлении и не позволить российским войскам продвинуться.

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