ВСУ перебросили под Константиновку бойцов элитного специального батальона «Птицы Мадьяра»

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ перебросило под Константиновку часть элитного специального батальона БПЛА «Птицы Мадьяра», сообщили ТАСС в российских силовых структурах. «Сейчас под Константиновкой работают операторы батальона Мадьяра. Часть батальона была переброшена некоторое время назад», — сообщили в силовых структурах РФ.

Там уточнили, что при помощи спецбата ВСУ пытаются удержать линию обороны на константиновском направлении и не позволить российским войскам продвинуться.