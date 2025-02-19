Эскалация риторики в адрес Трампа со стороны Зеленского может обернуться для последнего неприятностями
22:20 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Владимира Зеленского. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.
По его словам, с украинской стороны наблюдаются «удивительное сопротивление и эскалация риторики» в связи с предложенным Вашингтоном соглашением об использовании украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи. «Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения большей части своих инвестиций. И это дает Украине возможности, им следует осознать, что это на самом деле такое. Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент [Трамп] не намерен терпеть», — сказал Уолтц.
Оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа могут обернуться неприятными последствиями для Владимира Зеленского, заявил в комментарии британской газете The Daily Mail вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Решить, что Зеленский может изменить точку зрения президента [Трампа], оскорбляя его через СМИ, — это очень плохой способ взаимодействовать с действующей администрацией, что вам скажет любой, кто знаком с президентом», — сказал он.
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