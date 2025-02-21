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НОВОСТИ

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 военных

17:32 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ составили более 250 военных за сутки на курском направлении, 4 бронетранспортера и 15 боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты CV-90 производства Швеции, 4 бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 4 миномета, 2 боевые машины РСЗО и зенитная самоходная установка Gepard производства Германии, а также 2 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны.

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