В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД КНР Ван И

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и руководитель канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И начали переговоры, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу утром Шойгу прибыл в государственную резиденцию «Дяоюйтай» для переговоров с главой китайского внешнеполитического ведомства.