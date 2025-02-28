В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД КНР Ван И
09:32 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и руководитель канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И начали переговоры, передает корреспондент ТАСС.
В пятницу утром Шойгу прибыл в государственную резиденцию «Дяоюйтай» для переговоров с главой китайского внешнеполитического ведомства.
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