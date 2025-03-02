Американский космический аппарат совершил удачную посадку на Луну и передал первые снимки
13:00 02.03.2025 Источник: Интерфакс
Космический аппарат Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace, совершивший в воскресенье успешную посадку на Луну, передал на Землю первые фотографии с ее поверхности, сообщило NASA.
В ближайшее время будет проведена проверка работоспособности систем лунного модуля и находящихся на борту исследовательских приборов, отметили в управлении.
Прилунение было осуществлено в 03:34 по времени Восточного побережья США (в 11:34 по Москве). Активная работа модуля на поверхности вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны продлится 14 дней.
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