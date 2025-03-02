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Гарантии безопасности Украины не были темой повестки дня саммита ЕС и НАТО в Лондоне - Туск

20:45 02.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран ЕС и НАТО не обсуждали на саммите в Лондоне гарантии безопасности для Украины, в том числе отправку войск. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.

«[Гарантии безопасности для Украины] не были темой повестки дня», — сказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии. Отправка миротворческого контингента на Украину также не была темой беседы, добавил он. По словам польского премьера, формат встречи не предполагал принятие конкретных решений, особенно на уровне ЕС, поскольку участвовавшие в саммите Турция и Канада не входят в объединение.

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