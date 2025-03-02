Гарантии безопасности Украины не были темой повестки дня саммита ЕС и НАТО в Лондоне - Туск
20:45 02.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран ЕС и НАТО не обсуждали на саммите в Лондоне гарантии безопасности для Украины, в том числе отправку войск. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.
«[Гарантии безопасности для Украины] не были темой повестки дня», — сказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии. Отправка миротворческого контингента на Украину также не была темой беседы, добавил он. По словам польского премьера, формат встречи не предполагал принятие конкретных решений, особенно на уровне ЕС, поскольку участвовавшие в саммите Турция и Канада не входят в объединение.
НОВОСТИ
- 18:05 02.03.2025
- США нужен такой лидер Украины, который может вести дела с США, в какой-то момент с РФ - Уолтц
- 16:20 02.03.2025
- На северо-востоке Японии лесные пожары охватили площадь, превысившую 1800 гектаров
- 16:00 02.03.2025
- В МВД РФ рассказали, почему заявителю может быть отказано в выдаче загранпаспорта
- 15:15 02.03.2025
- В СМИ появилась информация об обсуждениях восстановления работы «Северного потока 2» при участи инвесторов из США
- 13:00 02.03.2025
- Американский космический аппарат совершил удачную посадку на Луну и передал первые снимки
- 12:50 02.03.2025
- ЦИК Абхазии назвал предварительный итог голосования во втором туре президентских выборов
- 11:35 02.03.2025
- Совместное с США голосование в ООН по украинскому кризису ранее «невозможно было представить» - Песков
- 10:45 02.03.2025
- Макрон не предпринял никаких реальных шагов для контактов с Путиным - Песков
- 10:00 02.03.2025
- Указом Трампа английский язык признан официальным языком в США
- 09:13 02.03.2025
- Бастрыкин назвал число жертв налетов ВСУ на российские регионы среди мирных жителей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать