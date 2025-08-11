Растет число пленных военных ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР — Пушилин
11:20 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, увеличивается. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
«Также мы фиксируем поступающую информацию об увеличивающемся количестве пленных со стороны вооруженных формирований Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и рядом лежащих населенных пунктов», — сказал Пушилин.
НОВОСТИ
- 12:40 11.08.2025
- Сбер: Искусственный интеллект становится самостоятельным участником рабочих процессов
- 12:32 11.08.2025
- В Британии лейбористы досрочно выпустили из тюрем более 26 тыс. заключенных — СМИ
- 12:20 11.08.2025
- Трамп приказал убрать портреты Обамы и Бушей с глаз посетителей Белого дома — CNN
- 12:05 11.08.2025
- Рыбальченко предложил поэтапно повысить до 21 года возраст покупки спиртного
- 12:00 11.08.2025
- Закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства вступил в силу
- 11:32 11.08.2025
- Шесть человек задержаны за легализацию в РФ 5 тыс. мигрантов через взломанные «Госуслуги»
- 11:23 11.08.2025
- Участник московской ярмарки отправляет овощи и фрукты в зону проведения СВО
- 11:07 11.08.2025
- Сбер поддержит международный автопробег БРИКС
- 11:05 11.08.2025
- ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске — Politico
- 11:00 11.08.2025
- Космические программы Европы находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать