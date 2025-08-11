0
0
193
НОВОСТИ

Растет число пленных военных ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР — Пушилин

11:20 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число военнослужащих ВСУ, взятых в плен в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, увеличивается. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Также мы фиксируем поступающую информацию об увеличивающемся количестве пленных со стороны вооруженных формирований Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и рядом лежащих населенных пунктов», — сказал Пушилин.

