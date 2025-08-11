Шесть человек задержаны за легализацию в РФ 5 тыс. мигрантов через взломанные «Госуслуги»
11:32 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники МВД задержали шесть человек, которые подозреваются в постановке на миграционный учет не менее 5 тыс. иностранцев через взломанные аккаунты на «Госуслугах». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги из управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых местных жителей. Они подозреваются в организации незаконной миграции», — написала она в своем телеграм-канале.
По ее словам, по предварительным данным, с 2023 года злоумышленники занимались фиктивной регистрацией иностранцев. Они использовали аккаунты россиян на «Госуслугах», доступ к которым получали обманным путем. «По оперативным данным, за 2,5 года злоумышленники легализовали не менее 5 тысяч мигрантов, заработав около 20 миллионов рублей», — добавила представитель ведомства.
