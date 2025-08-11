0
НОВОСТИ

Рыбальченко предложил поэтапно повысить до 21 года возраст покупки спиртного

12:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возраст покупки алкоголя в России необходимо поднять выше 18 лет, в том числе из-за совершеннолетних 11-классников, но это можно сделать поэтапно. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

В настоящее время в России любые спиртные напитки разрешено покупать с 18 лет. В начале июля сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий ограничение для продажи всех видов алкоголя лицам, не достигшим 21 года.

«Следует рассмотреть возрастное ограничение для употребления алкоголя. Сегодня большинство 11-классников уже являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. А значит, и их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния», — сказал Рыбальченко. Он отметил, что ранее в Общественной палате тоже предлагали повысить минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года.

«Причем можно сделать это поэтапно», — считает собеседник агентства.

