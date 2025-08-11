Рыбальченко предложил поэтапно повысить до 21 года возраст покупки спиртного
12:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возраст покупки алкоголя в России необходимо поднять выше 18 лет, в том числе из-за совершеннолетних 11-классников, но это можно сделать поэтапно. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
В настоящее время в России любые спиртные напитки разрешено покупать с 18 лет. В начале июля сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий ограничение для продажи всех видов алкоголя лицам, не достигшим 21 года.
«Следует рассмотреть возрастное ограничение для употребления алкоголя. Сегодня большинство 11-классников уже являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. А значит, и их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния», — сказал Рыбальченко. Он отметил, что ранее в Общественной палате тоже предлагали повысить минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года.
«Причем можно сделать это поэтапно», — считает собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 12:40 11.08.2025
- Сбер: Искусственный интеллект становится самостоятельным участником рабочих процессов
- 12:32 11.08.2025
- В Британии лейбористы досрочно выпустили из тюрем более 26 тыс. заключенных — СМИ
- 12:20 11.08.2025
- Трамп приказал убрать портреты Обамы и Бушей с глаз посетителей Белого дома — CNN
- 12:00 11.08.2025
- Закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства вступил в силу
- 11:32 11.08.2025
- Шесть человек задержаны за легализацию в РФ 5 тыс. мигрантов через взломанные «Госуслуги»
- 11:23 11.08.2025
- Участник московской ярмарки отправляет овощи и фрукты в зону проведения СВО
- 11:20 11.08.2025
- Растет число пленных военных ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР — Пушилин
- 11:07 11.08.2025
- Сбер поддержит международный автопробег БРИКС
- 11:05 11.08.2025
- ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске — Politico
- 11:00 11.08.2025
- Космические программы Европы находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать