0
0
16
НОВОСТИ

ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске — Politico

11:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа пытается добиться участия Владимира Зеленского в саммите России и США на Аляске. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источник в Белом доме, что любые мероприятия на Аляске с участием Зеленского возможны только после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным Politico, сегодня главы МИД ЕС и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига проведут экстренную встречу по видеосвязи, целью которой будет «обеспечение места за столом переговоров на Аляске для Владимира Зеленского». Издание отмечает, что какое-либо участие в саммите представителей Европы «кажется безнадежным делом».

При этом в офисе Зеленского не скрывают опасений, что в результате саммита России и США на Аляске вопросы урегулирования на Украине будут решены без участия Киева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:07 11.08.2025
Сбер поддержит международный автопробег БРИКС
0
30
11:00 11.08.2025
Космические программы Европы находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА — FT
0
67
10:32 11.08.2025
Агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис — ФСБ
0
134
10:20 11.08.2025
К 2030 году каждый пятый метр жилья в России должен быть новым — Хуснуллин
0
149
10:05 11.08.2025
Британский наемник Хейден этапирован в Москву для проведения следственных действий
0
188
10:00 11.08.2025
Секретная служба арендовала жилье в Анкоридже накануне саммита Путина и Трампа — NYT
0
194
09:32 11.08.2025
Спецслужбы Украины обманом используют россиян в качестве смертников — ФСБ
0
243
09:20 11.08.2025
Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область
0
227
09:05 11.08.2025
Все знают, что Зеленскому придется разменять землю на мир — американский политолог
0
266
09:00 11.08.2025
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских БПЛА над регионами России
0
243

Возврат к списку