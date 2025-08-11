ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске — Politico
11:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа пытается добиться участия Владимира Зеленского в саммите России и США на Аляске. Об этом сообщило европейское издание Politico.
Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источник в Белом доме, что любые мероприятия на Аляске с участием Зеленского возможны только после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По данным Politico, сегодня главы МИД ЕС и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига проведут экстренную встречу по видеосвязи, целью которой будет «обеспечение места за столом переговоров на Аляске для Владимира Зеленского». Издание отмечает, что какое-либо участие в саммите представителей Европы «кажется безнадежным делом».
При этом в офисе Зеленского не скрывают опасений, что в результате саммита России и США на Аляске вопросы урегулирования на Украине будут решены без участия Киева.
