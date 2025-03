«Анора» с Борисовым и Эйдельштейном завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» (Anora, 2024), роли в котором исполнили российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, удостоился главной премии «Оскар», одержав победу в номинации «Лучший фильм». Трансляцию проходящей в театре Dolby («Долби») в Лос-Анджелесе 97-й церемонии награждения вел телеканал ABC.

Помимо «Аноры» на победу в главной категории также претендовали «Бруталист» (The Brutalist, 2024) Брэйди Корбе, «Боб Дилан: Никому не известный» (A Completely Unknown, 2024) Джеймса Мэнголда, «Конклав» (Conclave, 2024) Эдварда Бергера, «Эмилия Перес» (Emilia Pérez, 2024) Жака Одиара, «Дюна: Часть вторая» (Dune: Part Two, 2024) Дени Вильнева, «Мальчишки из „Никеля“ (Nickel Boys, 2024), Рамелла Росса, „Я все еще здесь“ (I'm still here) бразильца Уолтера Саллеса, „Субстанция“ (The Substance, 2024) Корали Фаржа и „Злая: Сказка о ведьме Запада“ (Wicked: Part I, 2024) Джона Чу.

Комедийно-драматический фильм «Анора» фактически стал триумфатором церемонии, выиграв пять из шести номинаций, в которых был представлен. В частности, Киноакадемия присудила картине также победу в категориях «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая женская роль», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер».