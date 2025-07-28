КНР отвергает односторонние санкции, призывает Киев исправить ошибочные действия — МИД

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает против односторонних санкций, не получивших одобрения Совбеза ООН, призывает украинскую сторону исправить ошибочную политику. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя решение Киева ввести ограничения против ряда китайских компаний.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не получивших одобрение Совета безопасности ООН, призывает Украину исправить ошибочную политику, чтобы избежать негативных последствий», — отметил дипломат.