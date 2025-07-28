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Прибыль Audi в первом полугодии рухнула почти на 40%

12:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибыль германского автоконцерна Audi в первом полугодии текущего года составила 1,3 млрд евро, что на 37,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в соответствующем отчете компании.

Такой результат в Audi объясняют эффектом от введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на иностранные автомобили, а также продолжающейся трансформацией бизнеса компании, которая как и остальные германские автопроизводители в последние годы столкнулась с сильной конкуренцией со стороны китайских производителей электроавтомобилей.

Несмотря на падение прибыли, общая выручка выросла на 5,3% до 32,6 млрд евро. Концерн поставил за первые шесть месяцев 2025 года почти 800 тыс. автомобилей, что на 5,9% ниже, чем годом ранее. В то же время поставки электрокаров показали значительный рост поставок — они превысили 100 тыс. (рост на 32%).

«Ситуация продолжает оставаться сложной. В дополнение к напряженной конкуренции на финансовых показателях в первое полугодие сказались резко выросшие импортные пошлины США, а также затраты на меры по реструктуризации бизнеса Audi. Неопределенность относительно программ по стимулированию покупки электроавтомобилей снизила спрос на некоторых рынках. В то же время мы предпринимаем крупнейшую за всю историю трансформацию компании», — приводятся в отчете слова главы концерна Юргена Риттерсбергера.

Audi стал третьим германским автопроизводителем, отчитавшимся о плохих результатах экономической деятельности в первые шесть месяцев текущего года. На прошлой неделе о резком снижении прибыли сообщили Volkswagen и Porsche.

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