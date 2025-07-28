Госдолг Украины всего за месяц вырос почти на $4 млрд
12:20 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня составил 7,69 трлн гривен, или $184,84 млрд, увеличившись за месяц почти на $4 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов страны.
По подсчетам Минфина Украины, в течение июня сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд, а в долларовом — на $3,88 млрд.
При этом по состоянию на 31 мая государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте составлял 7,51 трлн гривен, в валютном эквиваленте — около $180,97 млрд. Тогда увеличение в сравнении с показателями апреля составило всего 1 млрд.
При этом из общей суммы государственного долга внешний долг в июне составил 5,77 млрд гривен (75,04% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $138,70 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1,92 млрд гривен (24,96%), или $46,14 млрд.
В начале июня Украина допустила технический дефолт по части своих обязательств — государственным деривативам, не выплатив в установленный срок полагающуюся их держателям сумму. Государственные деривативы составляют небольшую часть госдолга страны, однако фактический отказ Киева от части обязательств уже вызвал негативную реакцию со стороны МВФ. В фонде подчеркнули, что Украине нужно прилагать усилия для достижения договоренностей с кредиторами о реструктуризации своего долга.
Ранее украинское издание «Экономическая правда» отмечало, что, по прогнозам, в текущем году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП.
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