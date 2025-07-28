Медведев заявил, что Трамп «размазал Европу» торговой сделкой

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«[Президент США Дональд] Трамп размазал Европу, — написал Медведев в своем телеграм-канале. — Нынешняя „сделка“ с Евросоюзом: 1) полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США — она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров; 2) создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей; 3) перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США».

Зампред Совбеза РФ заметил, что обычным европейцам можно просто посочувствовать: «им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров».