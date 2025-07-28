Медведев заявил, что Трамп «размазал Европу» торговой сделкой
11:20 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«[Президент США Дональд] Трамп размазал Европу, — написал Медведев в своем телеграм-канале. — Нынешняя „сделка“ с Евросоюзом: 1) полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США — она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров; 2) создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей; 3) перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США».
Зампред Совбеза РФ заметил, что обычным европейцам можно просто посочувствовать: «им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров».
НОВОСТИ
- 12:20 28.07.2025
- Госдолг Украины всего за месяц вырос почти на $4 млрд
- 12:05 28.07.2025
- Подъезд обрушился в жилом доме в Астрахани, идет эвакуация жильцов
- 12:00 28.07.2025
- Прибыль Audi в первом полугодии рухнула почти на 40%
- 11:56 28.07.2025
- Собянин назвал программы помощи, доступные в Москве для участников СВО
- 11:32 28.07.2025
- КНР отвергает односторонние санкции, призывает Киев исправить ошибочные действия — МИД
- 11:05 28.07.2025
- Украинские спецслужбы обещали задержанным за поджоги на Кубани 200-250 долларов
- 11:00 28.07.2025
- Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове в ДНР
- 10:37 28.07.2025
- СберНПФ сообщил участникам программы долгосрочных сбережений размер господдержки за 2024 год
- 10:32 28.07.2025
- Военнослужащего в РФ оштрафовали на 2,5 млн руб. за пораженческие разговоры — СМИ
- 10:21 28.07.2025
- Собянин: Город помогает компаниям тестировать разработки в реальных условиях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать