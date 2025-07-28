0
0
77
НОВОСТИ

Собянин назвал программы помощи, доступные в Москве для участников СВО

11:56 28.07.2025

В Москве участники специальной военной операции и члены их семей получают комплексную поддержку. Одно из важных направлений – помощь в профессиональном развитии, а также содействие в трудоустройстве бывших военнослужащих. По словам мэра столицы Сергея Собянина, каждый соискатель получает индивидуальный вариант карьерной траектории в зависимости от его личной истории, опыта и запроса.

«Москвичам — участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям в различных отраслях экономики, таких как промышленность, ИТ, транспорт, строительство и другие. Наиболее популярны курсы операторов станков с программным управлением, операторов БПЛА, специалистов по безопасности, аналитиков данных и программистов», — сообщил градоначальник.

Также организована и профессиональная переподготовка жен и детей бойцов. С 2023 года соответствующие программы использовали около 3000 горожан, причем более 75% выпускников смогли успешно трудоустроиться. Для того, чтобы подключиться к проекту бойцам спецоперации СВО и их близким нужно обратиться в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Береговом проезде.

Как отметил Собянин, военнослужащие, которые пока находятся на лечении и проходят реабилитацию в клиническом центре “Вороновское”, могут восстановить и развить навыки вождения на индивидуальных занятиях с инструктором и автотренажерах. По словам градоначальника, запущена программа подготовки инструкторов по вождению из числа участников СВО с ампутацией. Кроме того, с июня в «Вороновском» проходят тренинги и онлайн-занятия по финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, развитию цифровых компетенций и коммуникативных навыков, использованию искусственного интеллекта. На базе госпиталя уже были обучены более 650 бойцов, которые посетили более 3000 занятий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11330
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11698
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11013
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11348
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11312
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11307
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11182
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11344
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11207
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11069

Возврат к списку