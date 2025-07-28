Собянин назвал программы помощи, доступные в Москве для участников СВО
11:56 28.07.2025
В Москве участники специальной военной операции и члены их семей получают комплексную поддержку. Одно из важных направлений – помощь в профессиональном развитии, а также содействие в трудоустройстве бывших военнослужащих. По словам мэра столицы Сергея Собянина, каждый соискатель получает индивидуальный вариант карьерной траектории в зависимости от его личной истории, опыта и запроса.
«Москвичам — участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям в различных отраслях экономики, таких как промышленность, ИТ, транспорт, строительство и другие. Наиболее популярны курсы операторов станков с программным управлением, операторов БПЛА, специалистов по безопасности, аналитиков данных и программистов», — сообщил градоначальник.
Также организована и профессиональная переподготовка жен и детей бойцов. С 2023 года соответствующие программы использовали около 3000 горожан, причем более 75% выпускников смогли успешно трудоустроиться. Для того, чтобы подключиться к проекту бойцам спецоперации СВО и их близким нужно обратиться в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Береговом проезде.
Как отметил Собянин, военнослужащие, которые пока находятся на лечении и проходят реабилитацию в клиническом центре “Вороновское”, могут восстановить и развить навыки вождения на индивидуальных занятиях с инструктором и автотренажерах. По словам градоначальника, запущена программа подготовки инструкторов по вождению из числа участников СВО с ампутацией. Кроме того, с июня в «Вороновском» проходят тренинги и онлайн-занятия по финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, развитию цифровых компетенций и коммуникативных навыков, использованию искусственного интеллекта. На базе госпиталя уже были обучены более 650 бойцов, которые посетили более 3000 занятий.
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