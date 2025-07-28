Украинские спецслужбы обещали задержанным за поджоги на Кубани 200-250 долларов
11:05 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанные за подготовку терактов и диверсий в Краснодарском крае признались в работе на украинские спецслужбы, которые обещали им за поджоги 200-250 долларов. Это следует из их допросов, видео которых распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Посредством мессенджера Telegram по своей инициативе установил контакт с пользователем <…>, который предложил мне за денежное вознаграждение в размере 200 долларов осуществить поджог одного из объектов железнодорожной инфраструктуры и вышки сотовой связи», — сказал на допросе один из задержанных. Деньги он получал банковским переводом, в дальнейшем конвертировал их в криптовалюту через кошелек Telegram. «Я сознаю, что действовал в интересах украинских спецслужб», — добавил он.
Двое других задержанных также сообщили, что должны были устроить поджоги, в том числе вышки сотовой связи в станице Варенковской. «В июне 2025 года пытался поджечь вышку сотовой связи в станице Варенковской Краснодарского края. Совершить поджог мне предложил знакомый за вознаграждении в размере 40 тысяч рублей. Указанное задание он получил от своего куратора в Telegram. Также куратор обещал нам по 200-250 долларов за поджог шкафов на железной дороге», — сказал один из них.
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