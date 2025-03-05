Медведев назвал ключевой задачей нанесение Киеву максимального урона «на земле»

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает специальную военную операцию и намерена нанести противнику максимальный урон «на земле», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу „на земле“ сегодня остается нашей главной задачей», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».