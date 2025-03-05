Медведев назвал ключевой задачей нанесение Киеву максимального урона «на земле»
13:05 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия продолжает специальную военную операцию и намерена нанести противнику максимальный урон «на земле», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу „на земле“ сегодня остается нашей главной задачей», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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