Средства ПВО сбили за сутки 312 беспилотников самолетного типа ВСУ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 312 украинских беспилотников самолетного типа и 7 снарядов системы РСЗО Himars ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 312 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.