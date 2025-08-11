0
НОВОСТИ

Более 300 тыс. человек стали участниками Дня физкультурника в Москве

13:27 11.08.2025

В Дне физкультурника, состоявшемся в минувшие выходные, участвовали более 300 тыс. горожан. Различные события проходили на 14 площадках разных районах мегаполиса, на которых можно было заняться 20 видами спорта. Например, площадки были расположены на Кудринской и Театральной площадях, в Камергерском переулке, в Парке Горького. Спортсмены провели около 200 тренировок.

Гости фестиваля участвовали в турнирах по стритбаскету, играли в настольный теннис, футбол и хоккей, осваивали новые направления на мастер-классах, посещали лекции известных атлетов. Участие во всех событиях было бесплатным.

