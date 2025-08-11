0
В Британии лейбористы досрочно выпустили из тюрем более 26 тыс. заключенных — СМИ

12:32 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лейбористское правительство Великобритании досрочно выпустило на свободу более 26 тыс. заключенных в рамках программы по борьбе с перегруженностью пенитенциарной системы. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на данные Минюста королевства.

С сентября прошлого года в стране начала действовать программа, по которой заключенных, отбывших 40% тюремного срока, поэтапно выпускают на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах. По состоянию на март более 26 тыс. человек были освобождены по этой схеме. Издание предположило, что всего за год таким образом досрочно выйти из тюрем могут около 45 тыс. осужденных.

Министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд ранее подчеркивала, что схема не будет распространяться на заключенных, которые были осуждены за серьезные насильственные преступления и преступления на сексуальной почве на срок от четырех лет. Согласно данным Минюста, пенитенциарная система заполнена почти на 99% с начала 2023 года.

