13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 335 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 170 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — до 225. Действиями группировок «Южной» и «Центр» было уничтожено более 200 и до 410 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 255 солдат в зоне группировки «Восток» и до 75 в зоне ответственности группировки «Днепр».