0
0
157
НОВОСТИ

Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 335 военнослужащих

13:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 335 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 170 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — до 225. Действиями группировок «Южной» и «Центр» было уничтожено более 200 и до 410 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 255 солдат в зоне группировки «Восток» и до 75 в зоне ответственности группировки «Днепр».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 11.08.2025
Индия не поддастся ядерному шантажу — МИД страны об угрозах Пакистана
0
16
14:00 11.08.2025
В пригороде Мадрида предложили установить монумент 300-метрового быка
0
59
13:32 11.08.2025
Средства ПВО сбили за сутки 312 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
123
13:27 11.08.2025
Более 300 тыс. человек стали участниками Дня физкультурника в Москве
0
127
13:20 11.08.2025
Пошлины Трампа обернутся ростом расходов для американцев — Bloomberg
0
141
13:00 11.08.2025
Военнослужащие группировки «Центр» освободили Луначарское ДНР — МО РФ
0
165
12:50 11.08.2025
Сбер: Искусственный интеллект будет адаптирован для задач государственного управления
0
178
12:40 11.08.2025
Сбер: Искусственный интеллект становится самостоятельным участником рабочих процессов
0
168
12:32 11.08.2025
В Британии лейбористы досрочно выпустили из тюрем более 26 тыс. заключенных — СМИ
0
230
12:20 11.08.2025
Трамп приказал убрать портреты Обамы и Бушей с глаз посетителей Белого дома — CNN
0
231

Возврат к списку