Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 335 военнослужащих
13:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 335 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 170 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — до 225. Действиями группировок «Южной» и «Центр» было уничтожено более 200 и до 410 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 255 солдат в зоне группировки «Восток» и до 75 в зоне ответственности группировки «Днепр».
НОВОСТИ
- 14:12 11.08.2025
- Индия не поддастся ядерному шантажу — МИД страны об угрозах Пакистана
- 14:00 11.08.2025
- В пригороде Мадрида предложили установить монумент 300-метрового быка
- 13:32 11.08.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 312 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 13:27 11.08.2025
- Более 300 тыс. человек стали участниками Дня физкультурника в Москве
- 13:20 11.08.2025
- Пошлины Трампа обернутся ростом расходов для американцев — Bloomberg
- 13:00 11.08.2025
- Военнослужащие группировки «Центр» освободили Луначарское ДНР — МО РФ
- 12:50 11.08.2025
- Сбер: Искусственный интеллект будет адаптирован для задач государственного управления
- 12:40 11.08.2025
- Сбер: Искусственный интеллект становится самостоятельным участником рабочих процессов
- 12:32 11.08.2025
- В Британии лейбористы досрочно выпустили из тюрем более 26 тыс. заключенных — СМИ
- 12:20 11.08.2025
- Трамп приказал убрать портреты Обамы и Бушей с глаз посетителей Белого дома — CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать