РФ проходит через сложный этап истории, сражается за будущее — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в настоящий момент переживает сложный этап своей истории. Страна сражается за собственное будущее, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

«Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живет, работает и сражается за свое будущее. Проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития», — подчеркнул глава государства.