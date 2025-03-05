РФ проходит через сложный этап истории, сражается за будущее — Путин
16:00 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в настоящий момент переживает сложный этап своей истории. Страна сражается за собственное будущее, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.
«Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живет, работает и сражается за свое будущее. Проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития», — подчеркнул глава государства.
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