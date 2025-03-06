Китай будет биться до конца в торговой войне с США, если они продолжат ее — Минкоммерции

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай продолжит вводить контрмеры против США, если Вашингтон будет упорствовать в торговой войне. Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на пресс-конференции по экономике в Пекине, где проходит 3-я сессия ВСНП 14-го созыва.

«В торговой войне нет победителей, и протекционизм — это путь в никуда, — сказал Ван Вэньтао. — В ответ на американские односторонние тарифы Китай принял необходимые контрмеры, если они (Соединенные Штаты — прим. ТАСС) пойдут дальше по неверному пути, мы будем бороться до конца».